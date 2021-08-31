5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة بـ73 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 73 إصابة جديدة، من إجمالي 221 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 34 حالة، والشرقية 20 حالة، والقصيم 16 حالة، وجازان 15 حالة، ونجران 13 حالة، وعسير والمدينة المنورة 12 حالة لكل منها، والجوف 7 حالات، وحائل والحدود الشمالية 6 حالات لكل منها، وتبوك والباحة 5 حالات لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 221 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و338 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أوضحت في وقت سابق، أنَّه يمكن الدمج بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الخاصة بشركتي «فايزر» و«موديرنا».

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