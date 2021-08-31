تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام الذكور لدى الأسر الكافلة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - بدأ موظفو وحدة الذكور بإدارة الأسر الكافلة بالرياض، هذا الأسبوع، مباشرة مهام عملهم في مقرهم بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بعد اكتمال تجهيزات الوحدة.

ويقوم موظفو الوحدة بمتابعة الأيتام الذكور المحتضنين لدى الأسر الكافلة من عمر 13 فما فوق، من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الكافلة والاطمئنان على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم وتوفير الدعم لليتيم وللأسرة في جميع النواحي مثل مساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية وتقديم التسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرص العمل المناسبة لقدراتهم ،بالإضافة إلى متابعة نقل اليتيم من الأم الحاضنة إلى أخرى عند الحاجة وتأهيل الأسرة واليتيم لذلك.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، أن تدشين الوحدة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في دعم كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها على حد سواء ومنهم فئة الأيتام، لافتًا إلى أنه يمكن للأسر الراغبة باحتضان يتيم تقديم طلب إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للانضمام لبرنامج الأسر الكافلة وفق شروط وضوابط محددة تضمن لليتيم الحصول على كل حقوقه التي كفلها له الإسلام.

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