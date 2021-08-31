الصحة: 224 إصابة جديدة بكورونا و338 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544449 حالة.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أنه تم تسجيل 338 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532850 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى 8545 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأول الأحد، أن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى أكثر من 36.5 مليون جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

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