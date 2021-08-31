بالصور.. رئيس جامعة المؤسس يتفقد سير الإجراءات الوقائية للدراسة الحضورية

الرياض - محمد عبدالله - زار رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الثلاثاء، معهد اللغة الإنجليزية وكلية الهندسة ومركز اللقاحات بالجامعة.

واطلع اليوبي، خلال جولته برفقة وكلاء الجامعة على الإجراءات التي تمت في الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1443هـ، والآليات المتبعة خلال اليوم الدراسي لطلاب المسار الصحي لطلاب السنة التحضيرية، وطلاب كلية الهندسة من أجل العودة الحضورية الآمنة للدراسة مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا المبلغة من وزارة التعليم ووزارة الصحة.

واستمع إلى شرح مفصل من عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله البارقي، عن الإجراءات الاحترازية داخل القاعات الدراسية والمبان التعليمية للحفاظ على سلامة الجميع، كما زار وحدة إرشاد طلاب السنة التحضيرية بمعهد اللغة الإنجليزية، ثم تفقد رئيس الجامعة سير الأعمال في مركز اللقاحات بالجامعة، واستعرض مدير مركز اللقاحات بالجامعة الدكتور سامي الزهراني الإجراءات المتبعة لتحصين المستفيدين من طلاب وطالبات ومنسوبين ومنسوبات وجميع فئات المجتمع بما يضمن سلاسة وسهولة تنفيذ استكمال الجرعات، لافتًا إلى أن المركز يقدم نماذج تطوعية مميزة من طلاب وطالبات الكليات الصحية لخدمة الجميع، مبينًا أن المركز رفع الطاقة الاستيعابية خلال الفترة الماضية للمستفيدين بما يحقق الهدف الذي تسعى لها القيادة الرشيدة في تحقيق المناعة المجتمعية عن طريق رفع أعداد ونسب المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة أن استئناف العملية الدراسية حضوريًا للعام الدراسي الجديد تسير وفق ماهو مخطط لها ولله الحمد، مباركاً لطلاب المسار الصحي بالسنة التحضيرية قبولهم والتحاقهم بجامعة المؤسس، مؤكدًا أن الجامعة من خلال قطاعاتها المختلفة من وكالات وعمادات وكليات تسعى لتوفير البيئة الصحية المناسبة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وأشاد اليوبي، بجميع الجهود المبذولة من قبل وكلاء وعمداء العمادات والكليات والمشرفين وجميع منسوبي الجامعة وتعاون الجميع من طلاب وطالبات لتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا.

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