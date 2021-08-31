«أمانة جدة» تضبط مسلخ دواجن بمنزل شعبي في «البغدادية»

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، من نضبط منزلًا شعبيًا استغله مخالفون لتربية وذبح الدواجن بشكل مخالف بنطاق حي البغدادية، وأسفرت مداهمة المنزل عن رصد عدد من المخالفات الصحية والبلدية وجرى مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع.

وقال مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس، إن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمنازل التي تُستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت منزلًا شعبيًا يستخدم لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة، تديره عمالة مخالفة وسط بيئة تفتقر إلى جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، مؤكدًا مصادرة وإتلاف المواد والأدوات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع.

وأكد استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

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