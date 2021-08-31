«تعارفوا» ينظم ورشة عن فن التعامل مع الأبناء.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يقيم مركز «تعارفوا» للإرشاد الأسري، ورشة عمل إبداعية بعنوان «الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء»، اليوم الثلاثاء.

وتنفذ الورشة أروى الخميس، الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة وصانعة برامج تعليمية وورش عمل إبداعية للطفل، وذلك عن بعد عبر برنامج «زووم»، من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 9 مساءً.

وتستهدف الورشة مساعدة الآباء والأمهات في كيفية فهم عالم الأبناء، وفقا لخصائص مراحل نمو الطفل، ومتغيرات العصر، وتعدد مصادر التلقي عند الأطفال.

وتشمل محاور الورشة تعريف الأهالي بالاستراتيجيات والمقومات التي تساعدهم في كيفية أن يعيش الأبناء بكرامة واستقرار واتزان نفسي، وبيان طرق كسر الحواجز النفسية في التعامل معهم، مع التركيز على شرح سياسة المربي الغائب الحاضر، وتناقش الورشة أيضًا مشكلة «صمت الأبناء».

وسيتعرف المشاركون والمشاركات على أساليب الحوار والنقاش في زمن التكنولوجيا وتغير المبادئ والقيم، بهدف تجاوز هذه المشكلة، التي تشكل هاجسًا مخيفًا عند الأباء والأمهات.

ومن المقرر أن تختم أروى الخميس منهج الورشة بشرح قانون «كبر أذنك وصغر فمك» في التعامل مع الأبناء.

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