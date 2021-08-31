وزارة الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة.. والنشطة تسجل 3054

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 907 حالات، فيما تم أمس الاثنين تسجيل 927 حالة بانخفاض قدره 20 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 3054 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 3174 حالة، وذلك بانخفاض قدره 120 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 221 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و338 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت عدم وجود توصيات علمية بمنع الاستحمام بعد تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه لا مانع من إعطاء اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع.

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