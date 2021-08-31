إزالة 85 لوحة إعلانية مشوهة للمظهر العام في «عزيزية مكة»

الرياض - محمد عبدالله - أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة (85) لوحةً إعلانيةً مشوهةً للمظهر العام، شملت لوحات تجارية تالفة ولوحات دعائية عشوائية مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات في الشوارع والطرق الرئيسة.

وذكرت الأمانة، أن من بين عناصر التشوه البصري والتي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وازالتها «إزالة مظلَّات المركبات العشوائية، رفع المركبات التالفة والمهملة، صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الانارة، إعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء، صيانة اللوحات الإرشادية، صيانة حُفر الطرقات، رفع مُخلّفات الانشاء والهدم ونواتج الحفر، إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، صيانة وإعادة تأهيل ارصفة الشوارع، معالجة وضع حاويات وصناديق النفايات، معالجة وضع الباعة الجائلين، إضافةً إلى إزالة اللوحات الاعلانية المُخالفة».

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق بأمانة العاصمة المقدسة اجتماعها الدوري لمناقشة فُرص كفاءة الإنفاق والرفع بالنتائج للجنة الإشراقية لاعتمادها؛ حيث تم في هذا الجانب مناقشة الفُرص المتعلقة بالتقنية، والصيانة والتشغيل، والمشروعات، والمرافق، والمشتريات الحكومية.

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