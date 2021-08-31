جدة : عمالة تدير مسلخ دواجن في منزل شعبي

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية م. عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، مبينا أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمنازل التي تُستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت منزلا شعبيا يستخدم لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة، تديره عمالة مخالفة وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، مؤكدا مصادرة وإتلاف المواد والأدوات المستخدمة واتخاذ الاجراءات النظامية حيال الموقع.
وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
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