السعودية | منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد من الشهداء بمحافظة المجاردة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ المجاردة:

استقبل محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح، اليوم الثلاثاء، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين والمحتجزين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله أحمد الشهري ورئيس مكتب الخلية الرقيب أول محمد علي آل جبار القحطاني وذلك بحضور منسق الشهداء بمحافظة المجاردة الأستاذ علي بن حنفان العمري.

وقام محافظ المجاردة بتسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي عدد من الشهداء من أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها حيث قد صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد (١٢) من الشهداء يرحمهم الله المشاركين في عميلتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأكد محافظ المجاردة أن الجميع يفخر بهؤلاء الأبطال الذين استشهدوا في ميادين الشرف والكرامة مؤكداً على اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتوجيهات المستمرة بمتابعة كل مايتعلق باحتياجات ذوي الشهداء.