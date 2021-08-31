جنسيات المصابين في الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع 8 إصابات جراء الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيا الإرهابية الحوثية بطائرة مسيرة مفخخة.

التحالف يتصدى للعدوان على مطار أبها

وصرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وأوضح العميد المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار:

حالة حرجة واحدة لمقيم بنغلاديشي الجنسية.

3 حالات متوسطة (2 من الجنسية الهندية ، 1 بنغلاديشي الجنسية).

4 حالات خفيفة (سعودي الجنسية / نيبالي الجنسية / هندي الجنسية / بنغلاديشي الجنسية).



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