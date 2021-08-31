، بعد جريمة الحرب الحوثية.. الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار

أكدت قناة #الإخبارية اليوم نقلاً عن مراسلها أن الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمطار في وقت سابق اليوم.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

وقال التحالف: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.