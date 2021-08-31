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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عاصم بن أحمد بن سليمان المشعلي، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم (1026669190) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1443/01/02هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّقة لديها، فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 1443/03/05 هـ الساعة التاسعة صباحًا.
ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 03:32 PM
المحكمة دعت المدعى عليه إلى الحضور وإلا ستصدر حكمها غيابيًا"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً بديلاً للدعوى ضد "المشعلي"
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عاصم بن أحمد بن سليمان المشعلي، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم (1026669190) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1443/01/02هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّقة لديها، فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 1443/03/05 هـ الساعة التاسعة صباحًا.
ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
، "الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً بديلاً للدعوى ضد "المشعلي" ،
المصدر : الخليج 365
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