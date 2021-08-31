، "السعيد": 6 مبادرات نوعية لتخفيف أزمة كورونا على خدمات الحج والعمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس غرفة مكة يؤكد أهمية المراجعة الدورية لأعمال القطاع

‬كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة المكلف المهندس هشام بن عبدالمنعم السعيد، أن المملكة طرحت منذ بداية أزمة كورونا "كوفيد-19" 150 مبادرة، خصصت منها ست مبادرات نوعية خاصة بقطاع خدمات الحج والعمرة، تصب في تخفيف انعكاسات الأزمة على القطاع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب ورشة عمل استضافتها غرفة مكة المكرمة؛ لمناقشة مبادرات وزارة الحج والعمرة الهادفة لدعم اقتصاديات خدمات الإيواء للمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بحضور وكلاء وزارة الحج والعمرة، ورئيس وأعضاء من مجلس إدارة غرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، ولجنة الفنادق.

وقال المهندس هشام السعيد: إن المبادرات تتضمن إعفاء من بعض الرسوم من قطاعات الخدمات والجهات الحكومية في المملكة، إضافة إلى مبادرات لدعم الأجور وإعفاء من بعض رسوم التراخيص للخروج من الجائحة، مبينا أن هذه المبادرات مطروحة ومعتمدة من المقام السامي وجميع مقدمي الخدمات.

وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن حراك كبير تقوده الوزارة مع شركاء النجاح كغرفة مكة المكرمة بغية التعافي والعودة للحياة الآمنة، مبيناً أن العمل يجري مع العديد من الجهات في كل القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن لإيجاد الحلول والمبادرات للخروج بمؤشرات صحيحة تدعم اقتصاديات القطاع، مما يدعم نمو وازدهار منطقة مكة المكرمة والمملكة بشكل عام.

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين إلى أن سلسلة من اللقاءات المتتابعة سيتم تنظيمها تباعاً، لوضع مؤشرات دقيقة داعمة للاقتصاد من خلال تحديد مستوى الخدمة بما ينعكس على جودة الأسعار والخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

ونوه "السعيد" بالنجاح الذي حققته مبادرة منح الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة الحق في تقديم خدمة حجز العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر تطبيق "اعتمرنا"، ضمن عروضهم للتيسير على الزائر والمعتمر.

وخلال مخاطبته الورشة، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام محمد كعكي، أهمية المراجعة الدورية لموجهات عمل القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع الفنادق والإيواء بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بهدف تجويد الأداء وتلافي القصور وتحقيق التطلعات التنموية بحسب موجهات رؤية 2030.

وقال: إن البحث المستمر لأعمال الحج والعمرة والزيارة للخروج برؤى مستنيرة للسنوات القادمة، تمثل رسالة قوية ومؤثرة للعالم من حولنا، وتُبيًن جهود المملكة المستمرة لبناء وخدمة وعمران هذه المنطقة العزيزة على قلوب جميع المسلمين، وتعكس القيم السعودية المتسمة بكرم الضيافة والسماحة والترحيب والأمان، فضلاً عن إبراز الحقائق الناصعة عن رعاية وخدمة المملكة للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وضيوف الرحمن، والتعمير والتطوير والرعاية التي لم تتوقف في كل عهود دولتنا المباركة.

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن الغرفة ستنظم ورشة عمل موسعة خاصة بالمستثمرين في قطاع الفنادق مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمهتمين خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة المبادرات التي تقدمت بها وزارة الحج والعمرة، والخروج بالتصور النهائي للحلول لها بما يفيد جميع الجهات ذات العلاقة وتقديمها كتصور نهائي للوزارة.