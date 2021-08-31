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تسبب عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية لشارع الحج بمكة المكرمة والأحياء التابعة له، في انقطاع الكهرباء منذ ساعة حتى الآن.
وأبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع، خاصةً في أوقات الظهيرة التي تشهد فيها مكة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة؛ فضلاً عن تزامنها مع بدء موعد التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " الخليج 365 " فإن أسباب انقطاع التيار نتيجة عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية للحي.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 03:13 PM
أبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع خاصة في أوقات الظهيرةمع ارتفاع الحرارة.. عطل مفاجئ يقطع الكهرباء عن شارع الحج بمكة
تسبب عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية لشارع الحج بمكة المكرمة والأحياء التابعة له، في انقطاع الكهرباء منذ ساعة حتى الآن.
وأبدى السكان تذمرهم من هذا الانقطاع، خاصةً في أوقات الظهيرة التي تشهد فيها مكة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة؛ فضلاً عن تزامنها مع بدء موعد التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " الخليج 365 " فإن أسباب انقطاع التيار نتيجة عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية للحي.
، مع ارتفاع الحرارة.. عطل مفاجئ يقطع الكهرباء عن شارع الحج بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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