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89 مخالفة للتدابير الصحية في منشآت الشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1493 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 89 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس المستجد وتطبيق توكلنا والمخالفات البلدية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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