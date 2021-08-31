توقعات الأرصاد لطقس الخريف: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار نوفمبر غزيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون درجات الحرارة في فصل الخريف هذا العام، أعلى من المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام على عدد من مناطق المملكة.

درجات الحرارة في الخريف

وقالت الأرصاد إن التوقعات الفصلية لخريف هذا العام بمشيئة الله تشير إلى معدلات درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل على أجزاء المملكة بمقدار درجة مئوية للمناطق الواقعة شمال وغرب المملكة والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية وبمقدار نصف درجة أعلى من المعدل على باقي مناطق المملكة.

توقعات الأمطار

وتابع المركز أن التوقعات الفصلية تشير كذلك إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض المناطق والتي يتوقع بأن تكون أعلى من المعدل مثل منطقة الرياض والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك والمدينة المنورة والشرقية.

أبرز التوقعات الشهرية

وأضاف المركز أنه يتوقع خلال شهر نوفمبر أن تهطل أمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وتكون حول المعدل على بقية مناطق المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقّع اليوم استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة السواحل الشرقية ومنطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.

الحرارة تلامس الـ50

ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة على مناطق شرق ينبع حتى تبوك الخمسين مئوية، متأثرة برياح شرقية وجنوبية شرقية حارة وجافة تؤثر في هذه المناطق بالمملكة مع توقعات بأن تنكسر الموجة الحارة إلى 48 درجة مئوية بعد الظهيرة اليوم، وفقًا لـ”الإخبارية”.

وتوقّع المركز سيادة الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أقصى المناطق الشمالية إلى الشمالية الشرقية من البلاد.

وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية مع ظهور السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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