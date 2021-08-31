الأرصاد: درجات حرارة تلامس الـ 50 ْوتوقعات بسحب ركامية رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة السواحل الشرقية ومنطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.

حرارة تلامس الخمسين

ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة على مناطق شرق ينبع حتى تبوك الخمسين مئوية، متأثرة برياح شرقية وجنوبية شرقية حارة وجافة تؤثر في هذه المناطق بالمملكة مع توقعات بأن تنكسر الموجة الحارة إلى 48 درجة مئوية بعد الظهيرة اليوم، وفقا لـ”الإخبارية”.

وتوقّع المركز سيادة الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أقصى المناطق الشمالية إلى الشمالية الشرقية من البلاد.

وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية مع ظهور السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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