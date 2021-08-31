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عرض الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، اليوم، سؤالاً وصله حول وظائف الرئتين، وما إذا كانت طبيعية، مع إرفاق بعض التحاليل.
وتضمّن السؤال الذي ورد إلى د. "النمر": "وظائف الرئتين عندي طبيعية، هل يعني ذلك أن أستمر في التدخين؟"
وجاءت الإجابة قاطعة من د. "النمر" عبر حسابه في "تويتر" حيث قال: بالطبع لا، وليس الخوف على الرئتين فقط، ولكن الخوف من جلطات القلب والدماغ والأورام.. حمانا الله وإياكم منها.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 02:47 PM
الاستشاري المتخصص تحدث عن "جلطات القلب والدماغ والأورام"وظائف "رئتي" طبيعية.. هل أستمر في التدخين؟ هكذا كان رد "النمر"
عرض الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، اليوم، سؤالاً وصله حول وظائف الرئتين، وما إذا كانت طبيعية، مع إرفاق بعض التحاليل.
وتضمّن السؤال الذي ورد إلى د. "النمر": "وظائف الرئتين عندي طبيعية، هل يعني ذلك أن أستمر في التدخين؟"
وجاءت الإجابة قاطعة من د. "النمر" عبر حسابه في "تويتر" حيث قال: بالطبع لا، وليس الخوف على الرئتين فقط، ولكن الخوف من جلطات القلب والدماغ والأورام.. حمانا الله وإياكم منها.
، وظائف "رئتي" طبيعية.. هل أستمر في التدخين؟ هكذا كان رد "النمر" ،
المصدر : الخليج 365
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