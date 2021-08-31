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قُتل سبعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بنيران المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير، أثناء التصدي لهجوم شنته الحركة على موقع للمقاومة الليلة الماضية، بحسب ما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن العضو بجبهة المقاومة في بنجشير فهيم دشتي، اليوم (الثلاثاء).
وبين "دشتي" أن عدة أشخاص أصيبوا بينهم عضوان من المقاومة.
من جهتها، لم تعلق "طالبان" على الهجوم.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 02:52 PM
الحركة التزمت الصمت إزاء خسائرها7 قتلى من "طالبان" في هجوم فاشل على موقع للمقاومة الأفغانية ببنجشير
قُتل سبعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بنيران المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير، أثناء التصدي لهجوم شنته الحركة على موقع للمقاومة الليلة الماضية، بحسب ما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن العضو بجبهة المقاومة في بنجشير فهيم دشتي، اليوم (الثلاثاء).
وبين "دشتي" أن عدة أشخاص أصيبوا بينهم عضوان من المقاومة.
من جهتها، لم تعلق "طالبان" على الهجوم.
، 7 قتلى من "طالبان" في هجوم فاشل على موقع للمقاومة الأفغانية ببنجشير ،
المصدر : الخليج 365
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