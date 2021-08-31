، 7 قتلى من "طالبان" في هجوم فاشل على موقع للمقاومة الأفغانية ببنجشير ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحركة التزمت الصمت إزاء خسائرها

قُتل سبعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بنيران المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير، أثناء التصدي لهجوم شنته الحركة على موقع للمقاومة الليلة الماضية، بحسب ما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن العضو بجبهة المقاومة في بنجشير فهيم دشتي، اليوم (الثلاثاء).

وبين "دشتي" أن عدة أشخاص أصيبوا بينهم عضوان من المقاومة.

من جهتها، لم تعلق "طالبان" على الهجوم.