، الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها: تصعيد خطير وعمل جبان ،

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها من خلال طائرتين دون طيار مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف، ونجم عنهما وقوع إصابات وتضرر طائرة مدنية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فقد اعتبرت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 02:40 PM
قالت: بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيينالإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها: تصعيد خطير وعمل جبان
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها من خلال طائرتين دون طيار مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف، ونجم عنهما وقوع إصابات وتضرر طائرة مدنية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فقد اعتبرت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
، الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها: تصعيد خطير وعمل جبان ،
المصدر : الخليج 365
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