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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.
وشهد اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن ، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن إضافةً إلى جهود المملكة في دعم اليمن في شتى المجالات.
كما تمت مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 02:34 PM
لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي وجهود السلام"آل جابر" يلتقى بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.
وشهد اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن ، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن إضافةً إلى جهود المملكة في دعم اليمن في شتى المجالات.
كما تمت مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
، "آل جابر" يلتقى بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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