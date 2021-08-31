شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أبها بعد توقفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار أبها بعد توقفها لمدة ساعة و 10 دقائق بسبب الاستهدافات الحوثية.

وذكرت تقارير تلفزيونية أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نتج عنه تضرر طائرة مدنية و8 إصابات.

وأشارت إلى أن الرحلات تسير بشكل طبيعي في المطار سواء المغادرة أو القادمة، وفقًا لقناة " الحدث ".

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أن الدفاعات السعودية، اليوم الثلاثاء، اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.