شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محلل عسكري: إيران وذراعها الحوثي اختارت "الحرب" باستهداف الأعيان المدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المحلل العسكري العميد حسن الشهري، اليوم الثلاثاء، أن إيران وذراعها الحوثي اختارت "الحرب" عن طريق استهداف الأعيان المدنية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي شريك بالصمت عن هذه التجاوزات الإرهابية.

وأوضح العميد حسن الشهري، أن استهداف الأعيان المدنية في جنوب المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مؤشر أن إيران وميليشياتها الإرهابية في اليمن اختارت طريق الحرب، وقد أشار وزير الخارجية إلى ذلك في وقت سابق، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وقال المحلل العسكري، أن باب السلام مغلق من قبل إيران وميليشياتها، لافتًا إلى أن في عرف القانون الدولي أن جرائم الحرب تقابل برد صارم، كما أن الحلول الأولية موجودة بالتغيير في أولويات استراتيجية العمليات من قبل التحالف العربي.

وكانت قوات التحالف العربي، قد أعلنت أن الدفاعات السعودية، اعترضت اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، مؤكدة أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال الـ24 ساعة يمثل جريمة حرب.