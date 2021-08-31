شكرا لمتابعة خبر عن تغريدة غامضة من “الخطوط الحديدية” و”الهيئة الملكية بالجبيل” تثير حيرة المتابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بتغريدة غامضة، اليوم الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وطرحت الشركة في التغريدة سؤال من كلمتين، إذ كتبت "أنت طبيعي؟"، حيث أثار ذلك حيرة العديد من متابعيها، وصاحب ذلك العديد من التساؤلات.

وتساءل بعض المغردين عما إذا كان حساب الشركة تعرض للاختراق، في حين غردت الهيئة الملكية بالجبيل بنفس التغريدة، فيما رجح البعض أن يكون ذلك دعاية لحملة وطنية جديدة.