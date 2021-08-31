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تغريدة غامضة من “الخطوط الحديدية” و”الهيئة الملكية بالجبيل” تثير حيرة المتابعين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الشركة للخطوط الحديدية "سار" بتغريدة غامضة، اليوم الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وطرحت الشركة في التغريدة سؤال من كلمتين، إذ كتبت "أنت طبيعي؟"، حيث أثار ذلك حيرة العديد من متابعيها، وصاحب ذلك العديد من التساؤلات.

وتساءل بعض المغردين عما إذا كان حساب الشركة تعرض للاختراق، في حين غردت الهيئة الملكية بالجبيل بنفس التغريدة، فيما رجح البعض أن يكون ذلك دعاية لحملة وطنية جديدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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