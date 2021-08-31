شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير عسير في لقائه بطالب يمني: إخوانك هنا سيهتمون بك اهتماما قويا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عدة مدارس في المنطقة، لتفقد الاستعدادات بها، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله، على سير عجلة التعليم بالطرق الآمنة.

وتواصل الأمير تركي بن طلال مع الطلاب خلال تفقده للفصول المدرسية، مؤكدًا لهم أنهم هم الأغلى سواء كانوا يتلقون تعليمهم عن قرب أو عن بعد؛ حيث تحدث مع بعضهم، وتعرف على أسمائهم.

والتقى أمير عسير خلال جولاته بطالب يمني كان يجلس في أحد الفصول الدراسية؛ حيث قال له: "أهلا وسهلا بأهل اليمن أحبابنا وأصدقائنا، البلد العريق الأصيل، وأكيد إخوانك هنا سيهتمون بك اهتماما قويا لأنك أخيهم.. أهلا وسهلا".