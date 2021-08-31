شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة الجزائية تصدر حكمها في قضية مقتل إعلامية تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

قضت المحكمة الجزائية بتبوك، اليوم الثلاثاء، بتطبيق حد الغيلة ضد قاتل زوجته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "مقتل إعلامية تبوك"، وذلك بعدما طعنها بسكين في عنقها وذبحها.

وصرح المحامي وكيل ورثة المجني عليها بأن الجريمة بشعة والقاتل هو زوج المجني عليها وتأمن على نفسها معه وقتلها بطريقة شنيعة وبوجود أطفالها، بحسب صحيفة "المدينة".

وأكد أنه ثبت بأنه ارتكب هذه الجريمة وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا وبمسئولية جنائية كاملة ويكون الحكم شرعا في مثل هذه الحالة هو القتل حدا وليس قصاصا.