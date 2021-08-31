شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الـ 50 درجة على منطقتي ‎تبوك و ‎المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء حارة على عدة المناطق ابتداء من سواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تلامس 50 درجة مئوية في تبوك والمدينة المنورة بسبب نشاط الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الحارة والجافة التي تؤثر على هذه المناطق ،وقد تصل درجات الحرارة في فترة الظهيرة إلى 48 درجة

وأضاف أن درجات الحرارة سترتفع على أقصى المناطق الشمالية الشرقية بالمملكة حيث تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية ، وتبقي درجات الحرارة مستقرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، وتظهر السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.