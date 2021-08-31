شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يوجه بإستدامة مهرجان التين بمحافظة البدائع للسنوات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باستدامة مهرجان التين بمحافظة البدائع خلال السنوات القادمة كونه يمثل أحد أدوات تسويق المنتجات الزراعية التي من بينها فاكهة التين.

وكشف سموه عن تمديد فترة مهرجان التين 10 أيام ، سعياً ليكون فرصة لمزارعي التين والعارضين لتسويق منتجاتهم ، مشيدا سموه بما شاهده من نجاح في مهرجان التين من أداء متميز ومخرجات رائعة.

وأبدى سمو أمير القصيم اعتزازه بمهرجانات المنطقة، مشيداً بالمبادرات التي يقدمها رجال الأعمال في المنطقة، مقدراً لرجل الأعمال يوسف العريني توظيف 100 فتاة للعمل بمصنع الامتياز للتمور.

وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أن مهرجانات المنطقة، تشهد مشاركات من جميع أنحاء المملكة، الذي يدل على أن الوطن جزء لا يتجزأ ويعد فخراً واعتزازاً للجميع، واصفاً المهرجانات الزراعية بالمنطقة بأنها أحد أدوات التسويق.

وقال : إن لجنة الاستثمار سيكون لها دوراً في دعم تسويق المنتجات الزراعية بالمنطقة من خلال تفعيل دور الشركات الكبرى والفنادق والمصانع، داعياً إلى إيجاد صالات ومنصات تسويقية للمنتجات الزراعية في كل محافظة ، كجزء من عملية التسويق ليجد المستهلك احتياجه في مكان واحد.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم أمس مهرجان التين بمحافظة البدائع، حيث اطلع خلالها على تفاصيل المهرجان والمعارض المقامة، والخدمات المقدمة لزوار المهرجان والمزارعين المشاركين.

عقب ذلك شهد سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله كلمة لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أوضح فيها أن المهرجان يوازي أهمية هذه الثمرة ، حيث يوجد عشرات المزارعين بالمنطقة، بمعدل 100 ألف شجرة مثمرة، والعدد في تزايد خلال السنوات القادمة، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان فرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين، والاستفادة من الدعم السخي الذي تقدمه الدولة للارتقاء بالمزارع والحفاظ على موارد الوطن ومقدراته الزراعية.

كما شهد الحفل أوبريت مهرجان التين بمحافظة البدائع الذي يبرز دعم سمو أمير القصيم وأهمية المهرجان بالمحافظة.

كما افتتح سمو امير القصيم خلال زيارته محافظة البدائع مركز أول بسمة الطبي الذي يعد أحد الاستثمارات الصحية بالمحافظة، ثم دشن سموه مبادرة "اخسر وزنك واكسب صحتك" التي أطلقها مركز نبض القوة الرياضي بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ البدائع خالد الربيعان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ، ومدير إدارة التعليم بالقصيم سليمان الفريح ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.