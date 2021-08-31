فلكية جدة: ظهور إحدى علامات الشتاء في السماء فجرًا

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يلوح الآن في الأفق الشرقي إحدى علامات الشتاء، وهي عبارة عن انتظام كبير من النجوم يسمى «دائرة الشتاء»، تزين سماء الفجر أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن الصيف يقترب من نهايته في النصف الشمالي للكرة الأرضية، على الرغم من أن الجو لا يزال حارًا نهارا عبر معظم أنحاء شمال كوكبنا، إلا أن طول النهار يتقلص والليالي تطول تدريجيا.

وأضاف أن دائرة الشتاء تسمى أحيانًا بـ«سداسي الشتاء» وهي ليست كوكبة بل نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ستة مجموعات نجمية مختلفة مرتبطة بسماء الشتاء بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي، وسماء الصيف في النصف الجنوبي.

وأوضح أنه بشكل عام نحن لا نرى دائرة الشتاء في يونيو ويوليو لأنها تكون مطموسة بوهج الشمس، ولكن في أواخر أغسطس تعود دائرة الشتاء إلى سماء الفجر، وبعد بضعة أشهر من الآن، عندما يحين فصل الشتاء في النصف الشمالي، سنرى دائرة الشتاء تزين سماء بداية الليل.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أن قمر نهاية شهر محرم الجاري سوف يمر أمام دائرة الشتاء في الفترة من 31 أغسطس إلى 02 سبتمبر لذلك سيكون دليلا لتحديد تلك النجوم.

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