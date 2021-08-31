الخدمات الصحية بالجبيل تطلق خدمة النقل الطبي لذوي الإعاقة وكبار السن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، عن إطلاق خدمة النقل الطبي غير الطارئ، وتشمل ذوي الإعاقة وكبار السن، من منازلهم إلى المرافق الطبية.

وذكرت الخدمات الصحية بالجبيل –عبر تويتر- أنه تود إحاطة المستفيدين بأنه تم إطلاق خدمة نقل للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن، من مقر سكنهم إلى المرافق الطبية التابعة لبرنامج الخدمات الصحية، بالتعاقد مع جمعية سواعد الخيرية ومرافق.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من الخدمة يمكن التواصل عبر الرقم الموحد (013-346-4000) تحويله رقم (1631).

من جهة أخرى، أشارت الخدمات الصحية بالجبيل، إلى أنه يمكن الاستفادة من خدماتها الذاتية الإلكترونية بكل سهولة ويسر من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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