«أمانة جدة» تمدد مهلة تثبيت «ملصق رمز الاستجابة» على المنشآت التجارية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهلة السماح بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع على المنشآت التجارية حتى 1 يناير 2022م.

وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أنه حرصاً على إتاحة الفرصة لجميع المنشآت التجارية، تم تمديد مهلة السماح بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع على واجهة المنشآت، وذلك قبل تاريخ 1 يناير 2022م.

وأشارت إلى أنه يمكن الآن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي اضغط هنا.

ويهدف الملصق إلى تسهيل قياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة لهم، وتتضمن خطوات إصدار الملصق الدخول إلى منصة (بلدي) ثم اختيار الرخصة وتحديث المعلومات، وأخيرا طباعة ملصق رمز الاستجابة السريع.

وكانت الأمانة قد حددت -في وقت سابق- يوم 31 أغسطس كآخر موعد لتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع على المنشآت التجارية.

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