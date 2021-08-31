«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية وسيول ورياح متربة على جازان ونجران

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، بهطول أمطار رعدية وجريان سيول على أجزاء من منطقة جازان، كما نبه من رياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، خلال الساعات القادمة.

وأطلق المركز تنبيها من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشار إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل «الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد»، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما نبه المركز، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل «مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا»، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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