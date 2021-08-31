شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : التعليم هو الركيزة الأساسية لتطور الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتطور الشعوب وتحقيق تطلعاتها وأهدافها مشيداً سموه بما تقدمه قيادة هذه البلاد من اهتمام ودعم للاستثمار في الإنسان وبناء قدرات وإمكانات أبناء وبنات الوطن، وهنأ سموه الطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح.

وأطلع سموه على آلية القبول والتسجيل لهذا العام وكذلك الإجراءات الاحترازية الصحية المعمول بها في الجامعة خلال العام الجامعي الحالي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عبدالله بن محمد الربيش بمناسبة تجديد تكليفه رئيساً للجامعة.

وهنأ سموه الربيش بمناسبة تجديد تكليفه وأشاد بما قدمه خلال الفترة السابقة من جهود كان لها الأثر في تطوير مخرجات الجامعة.

ورفع الربيش شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجامعة وبرامجها والتي كان له الأثر البالغ في سير العملية التعليمية في الجامعة.