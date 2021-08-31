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«فكرتك بمليون» ندوة افتراضية للملكية الفكرية

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الدمام - شريف احمد - تنظم الهيئة للملكية الفكرية ، اليوم الثلاثاء ، ندوة افتراضية تحت عنوان : فكرتك بمليون .

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتنفيذ اهدافها ، المتمثلة في تحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية ، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات ، والمساهمة في تمكين توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية ، وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية ، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية ، ورفع مستوى التميز المؤسسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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