شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف : اعتراض مسيّرة ثانية استهدفت مطار أبها و8 إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب

أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، وتشير المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 8 وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها.

وأوضح التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية ، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار "أبها" الدولى .