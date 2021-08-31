الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في الهجوم الحوثي على مطار أبها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات.

وقال إن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها تشير لتضرر طائرة مدنية.

وتابع تحالف دعم الشرعية أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

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