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أطلق مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق، حملة تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي بمقر السوق الشعبي يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، من الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، دعمًا لأولياء الأمور وللتيسير عليهم في تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي، وسعيًا نحو إتاحة الفرصة أمامهم بتوفير خدمة التسجيل في الأماكن العامة.
وقال "الجالوق": نقدم هذه الخدمة في الأماكن العامة تسهيلًا على أولياء الأمور الذين يجدون صعوبة في التسجيل بخدمة النقل عبر نظام "نور"، ونتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل لتوفير خدمة مريحة وآمنة.
وأضاف: تقام المبادرة بالتعاون مع شركة "تطوير"؛ تحقيقًا للتكامل، ونسعى من خلال الانتقال بالخدمة من محيط الإدارة إلى مواقع التجمعات والتسوق؛ للوصول إلى رضا المستفيد وتجويد مستوى تقديم الخدمات.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 11:50 AM
تسهيلًا على أولياء الأمور الذين يجدون صعوبة في التسجيل عبر نظام "نور"مبادرة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي بمقر السوق الشعبي في المخواة
أطلق مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق، حملة تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي بمقر السوق الشعبي يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، من الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، دعمًا لأولياء الأمور وللتيسير عليهم في تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي، وسعيًا نحو إتاحة الفرصة أمامهم بتوفير خدمة التسجيل في الأماكن العامة.
وقال "الجالوق": نقدم هذه الخدمة في الأماكن العامة تسهيلًا على أولياء الأمور الذين يجدون صعوبة في التسجيل بخدمة النقل عبر نظام "نور"، ونتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل لتوفير خدمة مريحة وآمنة.
وأضاف: تقام المبادرة بالتعاون مع شركة "تطوير"؛ تحقيقًا للتكامل، ونسعى من خلال الانتقال بالخدمة من محيط الإدارة إلى مواقع التجمعات والتسوق؛ للوصول إلى رضا المستفيد وتجويد مستوى تقديم الخدمات.
، مبادرة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي بمقر السوق الشعبي في المخواة ،
المصدر : الخليج 365
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