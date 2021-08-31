شكرا لمتابعة خبر عن نسبة حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد تتخطى 87% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصلت نسبة حضور الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد إلى أكثر من 87% في المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ حيث انتظم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بمدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

وبلغ عدد الزيارات الميدانية من قيادات التعليم والمشرفين أكثر من 12.193، بينما وصلت نسبة النماذج التشغيلية للمدارس ذات المستوى المنخفض 49%، والمستوى المتوسط 44%، والمستوى العالي 7%، فيما بلغت نسبة المستوى العالي جداً أقل من 1%.

وفي اليوم الثاني لبداية العام الدراسي الجديد، ازداد مستوى حضور الطلاب والطالبات الذين عادوا لمقاعد الدراسة بتفاؤل بعام دراسي مثمر، وخصصت وزارة التعليم جزءاً من الحصة الأولى في بداية اليوم الدراسي لتوعية وتثقيف الطلبة والطالبات بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.