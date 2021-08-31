شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات جديدة بشأن قرار السماح بدخول الجوالات داخل المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن قرار السماح بدخول الجوالات في المدارس سيكون لفترة مؤقتة؛ للتأكد من تحصين الطلاب وتسهيل عملية المتابعة للطلاب والطالبات.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستصدر خلال الفترة المقبلة تنظيما لآلية دخول الجوالات، بما يحد من بعض الظواهر والاختراقات والتجاوزات، بحسب الوطن.

يذكر أنه تم وضع لافتات توعوية في مرافق المدارس كافة، تحذر الطلاب من استخدام الجوال، كما تم أخذ إقرارات خطية من الطلاب بحظر التصوير وتضمين الإقرار حظر استخدام الجوال داخل المدرسة، وأي ممارسات غير نظامية، وبيان العقوبات المترتبة على استخدام الهاتف بطريقة مخالفة للتعليمات والأنظمة، وذلك للحد من انتهاك الخصوصيات بتصوير الآخرين أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم.