شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي للمواطنين والمقيمين .

وقالت الإدارة أن الشروط تتمثل في إتمام سن الـ18 عامًا، وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعوق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه المرور من أحد المتابعين تضمن "كيفية إصدار رخصة قيادة للزائر في المملكة؟.