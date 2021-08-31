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المرور يوضح شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي للمواطنين والمقيمين .

وقالت الإدارة أن الشروط تتمثل في إتمام سن الـ18 عامًا، وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعوق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه المرور من أحد المتابعين تضمن "كيفية إصدار رخصة قيادة للزائر في المملكة؟.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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