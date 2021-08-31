شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة تشارك بروبوت مصنع محليا في قمة اليابان العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشارك المملكة لأول مرة في القمة العالمية للروبوت في اليابان، وذلك بفريق وطني من مهندسين وعلماء روبوتات وهي المشاركة الأولى العربية في ذلك الحدث الكبير.

وتتكون القمة العالمية للروبوت من جزئين؛ حيث يشمل الجزء الأول تحدي للروبوت العالمي، والجزء الثاني يقدم فيه معرضًا يضم أحدث الروبوتات العالمية.

ومن الجدير بالذكر، أنه كانت الحكومة اليابانية، قد قررت إجراء قمة عالمية للروبوتات عام 2020 بالتزامن مع أولمبياد طوكيو الصيفية، حيث ستتنافس هذه الأجهزة في دقة أداء أعمالها وسرعة وجودة تنفيذها.