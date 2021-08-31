شكرا لمتابعة خبر عن المواطن الذي احتفل بتكريم جهة عمله مع والدته المنوّمة بالمستشفى يوضح سبب مشاركتها الاحتفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث روى المواطن بدر الحميدي أحد منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل بتكريمه من جهة عمله مع والدته المنوّمة بالمستشفى عن سبب إهداءه التكريم لها.

وقال الحميدي أنه يعمل في المؤسسة العامة لتحلية المياه منذ 23 عاماً، وكان ينتظر هذا التكريم لإهدائه لوالدته، مبيناً أنه قدم الغالي والنفيس للوطن الذي يستحق الكثير.

وأضاف المواطن وهو يبكي متأثراً إن والدته تجاوزت مراحل الخطر وتحسنت مؤكدا أنها كانت بحاجة إلى إدخال الفرح والسعادة إلى قلبها وهو ما دفعه إلى إهداء التكريم لها ومشاركتها الاحتفال.

يُجدر الإشارة الى أن المواطن بدر الحميدي حصل على جائزة العامل المثالي 2021 في منظومة إنتاج الجبيل التحلية، واحتفل بها مع والدته على السرير الأبيض في المستشفى ليتفاعل معه وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ويبارك له على البر بوالدته وتميزه في العمل.