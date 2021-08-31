شكرا لمتابعة خبر عن المسند: نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية بدءا من الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اعتدال الأجواء على المناطق الشمالية بداية من الجمعة القادمة .

وقال المسند :"‏لا زالت درجة الحرارة في كل أرجاء ‎المملكة فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام,من يوم ‎الجمعة القادمة متوقع نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية".

وأضاف المسند "‏الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً على مرتفعات ‎جازان ‎عسير ‎الباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات ‎الطائف".