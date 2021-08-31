شكرا لمتابعة خبر عن المسند: نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية بدءا من الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اعتدال الأجواء على المناطق الشمالية بداية من الجمعة القادمة .
وقال المسند :"لا زالت درجة الحرارة في كل أرجاء المملكة فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام,من يوم الجمعة القادمة متوقع نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية".
وأضاف المسند "الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً على مرتفعات جازان عسير الباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف".