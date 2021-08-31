شكرا لمتابعة خبر عن قصة طالب قضى يوماً كاملاً خارج أسوار مدرسة بمكة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اشتكى ولي أمر طالب بسبب بقاء ابنه يوما كاملا خارج أسوار مدرسة بمكة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية.

وتعود الواقعة عندما قام ولي أمر طالب بإيصال ابنه إلى المدرسة، حيث أنه لم يحصل إلا على جرعة واحدة من لقاح كورونا، ولكن إدارة المدرسة استبعدت هذا الطالب كونه لم يحصل إلا على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا.

وظل الطالب طوال اليوم الدراسي خارج أسوار المدرسة وهذا ما استهجنه ولي أمر الطالب، فيما أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على مستوى المدارس بالمنطقة بقبول الطلاب وعزلهم، وفق قناة الإخبارية.

ويشار إلى أن ولي أمر الطالب قام بالذهاب إلى مكتب التربية والتعليم بشرق مكة وقدم استهجانا مباشرا بعدم قبول الطالب في المدرسة.