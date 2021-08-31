الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة. بينما يكون الطقس مستقرًّا على باقي أجزاء المملكة.

وأوضح مركز الأرصاد في تقريره أن البحر الأحمر، سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب، تتحول مساء شمالية غربية، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

وأشار التقرير إلى أن الخليج العربي، سيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

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