الحصيني: أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج، اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف.

وأشار إلى أن رياحا من متوسطة لشبه قوية (مغبرة) على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوب تبوك وغرب الرياض.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.

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