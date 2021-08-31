بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز المشكلات التي تواجه عمل الشباب بخدمة العملاء

الرياض - محمد عبدالله - أوضح استشاري خدمة عملاء، محمد صالح، أن عددًا كبيرًا من الشباب السعودي يعاني من أزمات أثناء عملهم في خدمة العملاء داخل الشركات، وذلك بسبب الدفع بهم دون تدريب وعدم وجود استراتيجيات واضحة.

وقال محمد صالح في تصريحات للإخبارية، إن «المشكلة تكمن في دفع هؤلاء الشباب إلى العمل في خدمة العملاء دون تدريب مع عدم وجود استراتيجيات داخل الشركات توضح مهارات العمل في هذا المجال، كما أن المسؤولية تقع في الأخير على عاتق الشركات وليست على الموظف».

وأضاف الاستشاري: « تخفيض الأسعار بين الشركات مقابل ضعف جودة المنتجات هو بداية طريق الفشل»، مشيرًا إلى ضرورة التميز في الجودة وكسب العميل من خلال الثقة في المنتج.

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