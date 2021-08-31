المرور: يمكن استبدال اللوحات بين مركبتين بـ«شرط»

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي، التذكير، بأنه يمكن استبدال اللوحات بين مركبتين، بشرط أن يكون مالكهما شخصا واحدا، مشيرا إلى وجود ثلاثة إجراءات لاستخراج الرخصة المفقودة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه «يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات، الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة، والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضاً لكل مركبة، تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه لاستخراج رخصة مفقودة يتم أولا سداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة قسم المرور، والتقدم بالطلب.

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