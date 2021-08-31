أمازون مصر تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة للمصريين

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلنت شركة أمازون مصر (عملاقة التجارة الإلكترونية)، عن عشرات الوظائف الشاغرة للمصريين، تضم 90 وظيفة بدوام كامل في مجالات مختلفة.



وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، يفتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، المركز اللوجيستى لشركة أمازون العالمية فى مدينة العاشر من رمضان.

وتشمل الوظائف المتاحة لدى شركة أمازون مصر، العديد من المجالات منها مهندسين تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، ومشرفين محطة الوردية الوسطى، ورئيس السياسة العامة، ومدير برامج جديدة، وغيرهم من الوظائف.

وعن الشروط وطريقة التسجيل في وظائف أمازون مصر، يمكن متابعة التفاصيل كافة من هنا.

كما تطلب الشركة مهندسين في مجال البرمجيات ومشرفين ومُديرى برامج، بالإضافة إلى عددا كبيرا من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات.

وتعتزم شركة أمازون تعزيز تجارتها في الأسوق المصرية حيث من المقرر أن يتم إطلاق موقع أمازون مصر قريبا بدلا من موقع سوق دوت كوم المملوكة للشركة.

وتعتبر استراتيجية الشركة للتوسع في مصر، هي امتداد لخطتها منذ عام 2017 عندما قامت بشراء موقع سوق للتسويق الإلكتروني، ليصبح واحدا من أهم المواقع التي تتم من خلالها عمليات الشراء الكترونيا داخل مصر.

وأعلنت شركة أمازون منذ ساعات إتاحة نظام التقسيط لعملائها من خلال خدمة جديدة وهي "الشراء الآن والدفع لاحقا" كأول خيار لسداد الأقساط تقدمه الشركة لعملائها على الإطلاق منذ نشأتها.

وقالت شركتا أمازون و Affirm في بيان إن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا سيكون متاحًا لبعض عملاء أمازون في الولايات المتحدة مع طرح أوسع في الأشهر المقبلة.

وتعمل شركة أمازون في مصر منذ عام 2017 بعد استحواذها على موقع سوق دوت كوم، كما تمتلك 15 محطة توصيل في جميع أنحاء البلاد، مع وجود فريق عمل محلي يتخطى الـ 3,000 فرد، ومن المتوقع أن تسهم خطوة إنشاء موقع إلكتروني خاص بمصر في توسعات كبيرة في البلاد.

تحتاج شركة أمازون العالمية في إعلان وظائفها الجديد بمصر عن 90 وظيفة بعدد ساعات كاملة في اليوم، ومن أهم شروط كالتالي:

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